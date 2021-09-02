Max Meyer Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, bonservisi elinde olan Alman orta saha Max Meyer'i renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Max!" ifadeleri kullanıldı.

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02/09/2021 20:37