Max Meyer Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, son olarak Köln forması giyen Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilert, 25 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
02/09/2021
Fenerbahçe Kulübü, bonservisi elinde olan Alman orta saha Max Meyer'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer’i 2 yıllığına renklerine bağladı. Kendisine çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe’ye hoş geldin Max!" ifadeleri kullanıldı.