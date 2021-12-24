Max Verstappen çok mutlu

Formula 1'de kariyerindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Hollandalı sürücü, Red Bull'un danışmanlığını yapan eski pilot Helmut Marko ile değerlendirmelerde bulundu.

Max Verstappen, Red Bull'da çok mutlu...

Formula 1'de kariyerindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Hollandalı sürücü, Red Bull'un danışmanlığını yapan eski pilot Helmut Marko ile değerlendirmelerde bulundu...

Avusturya'daki takım merkezinde düzenlenen özel söyleşide konuşan Verstappen, 10-15 yıl daha Red Bull'da devam etmek istediğini dile getirdi.

Başarılı pilot ayrıca, Lewis Hamilton ile ilgili gerginlik yaşasa da aralarının iyi olduğunu ve birbirlerine saygı duyduklarını söyledi.

24 yaşındaki isim gelecek sezonla ilgili ise "En hızlı araca sahip olduğum sürece, şampiyonluğu alacağım" şeklinde konuştu....

Red Bull'un danışmanlığını yapan eski pilot Helmut Marko ise Verstappen'i Formula'ya getirdiği için gururlu olduğunu ifade etti...

Marko," Verstappen'i ilk olarak eski araçlarla test etmiştik. Onu, Daniil Kvyat'ın yerine almamız çok doğruydu. Bu karardan dolayı çok mutluyum" açıklamasında bulundu...

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24/12/2021 10:44