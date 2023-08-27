Max Verstappen, Sebastian Vettel'in rekorunu egale etti
Formula 1 Hollanda GP'sinde Max Verstappen yarışı zirvede tamamladı.
27/08/2023
Formula 1'de Hollanda GP koşuldu. Yarış yoğun yağmur altında büyük bir karmaşaya sahne oldu.
Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışı ilk sırada tamamlayarak şampiyonadaki açık ara liderliğini sürdürdü.
Vettel'in rekorunu yakaladı
Üst üste 9. galibiyetini alan Max Verstappen, bu alanda Sebastian Vettel'in rekorunu egale etti.
Aston Martin'den Fernando Alonso 2. sırayı alırken; Alpine pilotu Pierre Gasly ise 3. sırayı alarak podyumu tamamladı.
Sergio Perez yarışın son bölümünde aldığı 5 saniyelik cezayla podyumu kaçırdı ve 4. sırada yarışı tamamladı.
Leclerc, Sergeant, Zhou yarışı tamamlayamayan isimler oldu.