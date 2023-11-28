Max Verstappen sezonu 5 rekorla bitirdi

Formula 1'de 2023 sezonu, 26 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle sona erdi.



Yarışa pole pozisyonunda başlayan Max Verstappen, sezonun 19. yarış galibiyetini elde etti.



Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından Formula 1'de 2023 sezonu sona erdi. Red Bull'un 3 kez dünya şampiyonu pilotu Max Verstappen ise sezonu 5 rekorla bitirdi.



23 yarışlık takvimde 19 kez kazanan Max Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanan isim oldu. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.



Topladığı 575 puanla bu alanda da rekoru elinde bulunduran Hollandalı pilot, en çok podyuma çıkan ve en fazla lider götüren pilot unvanlarını da elde etti.



Verstappen ayrıca en fazla üst üste yarış kazanan pilot rekorunun da sahibi oldu.

Takımlar şampiyonu Red Bull oldu

Bu sezon Japonya Grand Prix'sindeki zaferiyle Max Verstappen, takımını şampiyonluğa taşıdı.



Geçtiğimiz sezon Mercedes'in serisini bitiren Red Bull, bu sonuçla üst üste ikinci kez markalar şampiyonasında şampiyonluğa ulaştı.



Formula 1'de 2023 sezonunun tamamlanmasının ardından markalar ve pilotlar klasmanı şöyle oluştu:



Pilotlar

1. Max Verstappen: 575

2. Sergio Perez: 285

3. Lewis Hamilton: 234

4. Fernando Alonso: 206

5. Charles Leclerc: 206



Takımlar



1. Red Bull: 860

2. Mercedes: 409

3. Ferrari: 406

4. McLaren: 302

5. Aston Martin: 280