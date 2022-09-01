Maxi Gomez: Bize her yer Trabzon
Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez mesaj gönderdi: Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon! Gomez, öğlen saatlerinde ise İstanbul'a geldi.
01/09/2022
Trabzonspor, bir süredir Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez transferini bitirdi.
Karadeniz ekibi, İspanyol ekibine bonuslar ile birlikte 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor.
Maxi Gomez, Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Türkiye’ye geldi.