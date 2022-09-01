Maxi Gomez: Bize her yer Trabzon

Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez mesaj gönderdi: Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon! Gomez, öğlen saatlerinde ise İstanbul'a geldi.

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01/09/2022

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Maxi Gomez: Bize her yer Trabzon

Trabzonspor, bir süredir Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez transferini bitirdi.

Karadeniz ekibi, İspanyol ekibine bonuslar ile birlikte 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor.

Maxi Gomez, Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Türkiye’ye geldi.

01/09/2022 14:32
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TAGS: Maxi Gomez, Trabzonspor
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