Maxi Gomez: Bize her yer Trabzon

Trabzonspor, bir süredir Fenerbahçe'nin görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez transferini bitirdi.

Karadeniz ekibi, İspanyol ekibine bonuslar ile birlikte 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor.

Maxi Gomez, Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Türkiye’ye geldi.

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01/09/2022 14:32