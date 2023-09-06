“Maya” isimli belgesel gösteriliyor

 Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi organizasyonu ile “Maya” isimli belgesel gösteriliyor.

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06/09/2023

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“Maya” isimli belgesel gösteriliyor

 Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi organizasyonu ile “Maya” isimli belgesel gösteriliyor.

Daireden verilen bilgiye göre, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde gösterilecek belgeselin senaristliğini Azerbaycanlı şair ve yönetmen Hayal Rıza üstlendi. Belgeselde, Karabağ Savaşı anlatılıyor. Azerbaycan Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu ile Azerbaycan Sinemacılar Birliği üyesi şair ve yönetmen Hayal Rıza’nın da katılacağı belgesel gösterimi saat 19.30’da başlayacak.

Bir kadın, bir anne ve bir savaşın anlatıldığı “Maya” belgeselinin gösterimi, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Şair Mehmet Emin Yurdakul'un Bırak Beni Haykırayım isimli şiirinden bir alıntı yaparak “Şairleri haykırmayan bir millet sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir” diyen Şirin Zaimağaoğlu, tüm sanatseverleri Azerbaycanlı şair ve yönetmen Hayal Rıza’nın hazırladığı Karabağ Savaşı belgeselini izlemeye davet etti.

06/09/2023 13:36
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TAGS: maya, haber, kıbrıs
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