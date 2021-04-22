Maya Kids Okul Öncesi Eğitim Merkezinde 23 Nisan Sevinci

Maya Kids Okul Öncesi Eğitim Merkezi Direktörü Melis Göksoylu’nun organize etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir sevinçle kutlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizin mimarı olan sevgili çocuklarımıza armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinlikler, dans gösterileri ve oyunlarla kutlandı.

Okul direktörü Melis Göksoylu yapmış olduğu açıklamada, "23 Nisan’ın tüm dünya çocuklarının sevgi, saygı, kardeşlik içerisinde yaşayabileceği sağlık, huzur ve barışın olacağı bir dünya’yı arzu ettiğimiz, Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirmenin temel hedefleri olduğu, bizler dünyaya çocuklarımızın gözleri ile bakabildiğimiz sürece onlara daha yaşanabilir bir dünya emanet edeceğiz, tüm çocuklarımızın bayramını canı gönülden kutluyoruz” dedi.

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22/04/2021 11:54