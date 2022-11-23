Maya piramidine çıkıp dans eden turist linç edilmekten zor kurtuldu

Meksika'daki dünyaca ünlü Maya kenti Chichén Itzá'da yer alan piramide çıkan turist, çevredeki kalabalık tepkisini çekti.

TikTok'ta iki gün önce paylaşılan görüntüde, kimliği belirsiz bir kişinin Kukulcán Tapınağı'nın merdivenlerini kullanarak yukarı çıktığı görülüyor.

Turist zirveye ulaştıktan sonra dans ediyor. Bu esnada etraftaki kalabalık kadına tepki gösteriyor. İspanyolca "aptal" ve "pislik" diye bağırışlar duyuluyor. Ayrıca kadının hapse atılması isteniyor. Turist bunun ardından bir görevli eşliğinde piramitten indiriliyor. Etraftakiler şişe ve su da fırlatıyor.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, piramidin zarar görmediğini açıkladı. Yakalanan kadına para cezası verildiği duyuruldu. Ancak cezanın miktarı bilinmiyor.

Chichén Itzá, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Veriler, bu yılın ilk 9 ayında bölgeyi iki milyon kişinin ziyaret ettiğini gösteriyor.

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23/11/2022 21:51