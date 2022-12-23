Maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi!

Yerli ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

ads ads ads ads
23/12/2022

ads
ads
Maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi!

Tarım Dairesi, 16-22 Aralık tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yerli ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 21 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı belirtildi. 

Yerli ürünlerde ise 12 numunede 11 numunenin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandığı kaydedildi. 

Mevlevi köyü sakinlerinden Birol Kırmızıdam’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildiği bildirildi.

23 Aralık  2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:  
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu  
Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz  
Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz  
Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz  
SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz  
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz  
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz  
M. Hacı Ali İthal Mısır (Yemlik) Temiz  
SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz  
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank Temiz  
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz  
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz  
SVS Tic. Ltd. İthal Pancar Temiz  
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz  
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Pancar Temiz  
Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Kaliforniya Biber Kırmızı Temiz  
Holly Grains Trd. Ltd. İthal Pamuk Küsbesi Temiz  
Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz  
Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz  
Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz  
Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz  
Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz  
Birol Kırmızıdam Mevlevi Salatalık Temiz  
Birol Kırmızıdam Mevlevi Maydanoz Limit Üstü  
Birol Kırmızıdam Mevlevi Patlıcan Temiz  
Sen Bender Güvercinlik Havuç Temiz  
Zübeyde Kırşan Güvercinlik Rokka Temiz  
Perihan Keleş Güvercinlik Rokka Temiz  
Cuma Polat Güvercinlik Domates Temiz  
Cemal Nizam İskele Enginar (İH) Temiz  
Cemal Nizam İskele Enginar (İH) Temiz  
Cemal Nizam İskele Enginar (İH) Temiz  
Necmettin Baştaş İskele Enginar (İH) Temiz  
Ekrem Civisilli İskele Enginar (İH) Temiz  
         
         
23/12/2022 15:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Tavsiye dışı, bitki koruma, gıda sonuç, tarım,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.