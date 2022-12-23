Maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi!

Tarım Dairesi, 16-22 Aralık tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yerli ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 21 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı belirtildi.

Yerli ürünlerde ise 12 numunede 11 numunenin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandığı kaydedildi.

Mevlevi köyü sakinlerinden Birol Kırmızıdam’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildiği bildirildi.

23 Aralık 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu: İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz Cahide Kılıç İthal Sultani Üzüm Temiz Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz M. Hacı Ali İthal Mısır (Yemlik) Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz SVS Tic. Ltd. İthal Pancar Temiz Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Pancar Temiz Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Kaliforniya Biber Kırmızı Temiz Holly Grains Trd. Ltd. İthal Pamuk Küsbesi Temiz Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz Cahide Kılıç İthal Cennet Meyvesi Temiz Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz Birol Kırmızıdam Mevlevi Salatalık Temiz Birol Kırmızıdam Mevlevi Maydanoz Limit Üstü Birol Kırmızıdam Mevlevi Patlıcan Temiz Sen Bender Güvercinlik Havuç Temiz Zübeyde Kırşan Güvercinlik Rokka Temiz Perihan Keleş Güvercinlik Rokka Temiz Cuma Polat Güvercinlik Domates Temiz Cemal Nizam İskele Enginar (İH) Temiz Cemal Nizam İskele Enginar (İH) Temiz Cemal Nizam İskele Enginar (İH) Temiz Necmettin Baştaş İskele Enginar (İH) Temiz Ekrem Civisilli İskele Enginar (İH) Temiz

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23/12/2022 15:52