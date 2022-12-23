Maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi!
Yerli ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.
23/12/2022
Tarım Dairesi, 16-22 Aralık tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Yerli ürünlerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandı.
Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde 21 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen ürüne rastlanmadığı belirtildi.
Yerli ürünlerde ise 12 numunede 11 numunenin temiz olduğu, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlandığı kaydedildi.
Mevlevi köyü sakinlerinden Birol Kırmızıdam’a ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildiği bildirildi.
|23 Aralık 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Cahide Kılıç
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Sultani Üzüm
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|M. Hacı Ali
|İthal
|Mısır (Yemlik)
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Ank
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Pancar
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Pancar
|Temiz
|Onbaşı İşlt. Ltd.
|İthal
|Kaliforniya Biber Kırmızı
|Temiz
|Holly Grains Trd. Ltd.
|İthal
|Pamuk Küsbesi
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Cahide Kılıç
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Cennet Meyvesi
|Temiz
|Birol Kırmızıdam
|Mevlevi
|Salatalık
|Temiz
|Birol Kırmızıdam
|Mevlevi
|Maydanoz
|Limit Üstü
|Birol Kırmızıdam
|Mevlevi
|Patlıcan
|Temiz
|Sen Bender
|Güvercinlik
|Havuç
|Temiz
|Zübeyde Kırşan
|Güvercinlik
|Rokka
|Temiz
|Perihan Keleş
|Güvercinlik
|Rokka
|Temiz
|Cuma Polat
|Güvercinlik
|Domates
|Temiz
|Cemal Nizam
|İskele
|Enginar (İH)
|Temiz
|Cemal Nizam
|İskele
|Enginar (İH)
|Temiz
|Cemal Nizam
|İskele
|Enginar (İH)
|Temiz
|Necmettin Baştaş
|İskele
|Enginar (İH)
|Temiz
|Ekrem Civisilli
|İskele
|Enginar (İH)
|Temiz