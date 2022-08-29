Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum

Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk'ın annesi Maye Musk, oğlunu ziyarete gittiğinde garajda kaldığını söyledi.

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29/08/2022

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Maye Musk: Oğlumun garajında uyuyorum

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk’ın annesi Maye Musk oğluyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

ELON MUSK'IN BİR EVİ BİLE YOK

50 yıldır mankenlik yapan yıldız, İngiliz gazetesi The Times’a verdiği röportajda oğlunun mal mülk konusuyla çok fazla ilgilenmediğini hatta bir evinin bile olmadığını paylaştı.

OĞLUNUN GARAJINDA KALIYOR

Musk’ın arkadaşlarının evinde kaldığını belirten 74 yaşındaki model, oğlunu ziyaret etmek için Teksas’a gittiğinde garajda kalmak zorunda kaldığını söyledi.

Musk konuşmasına “Roket sahasının yakınında lüks bir eviniz olamıyor” diye devam etti.

29/08/2022 09:08
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TAGS: maye musk, Elon Musk
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