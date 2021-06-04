Mayıs ayında toplam 712 milyon 846 bin 221 TL ödeme yapıldı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Mayıs ayında toplam 712, 846, 221.68 TL ödeme yapıldığını, bunun 448,502,054.31 TL’sinin maaş ve maaş nitelikli ödeme olduğunu, geri kalan 264,344,167.37 TL’nin ise borç ve piyasaya yapılan ödemeler olduğunu açıkladı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın cari ve muhtelif ödemelerinin rutin seyrinde devam ettiğini de açıkladı.

Yapılan açıklamada veriler de paylaşıldı

Yapılan ödeme kalemleri şöyle;

• EMEKLİ İKRAMİYELERİ + TEMİZLİK ŞİRKETLERİ + MÜTEAHHİT + KARANTİNA OTEL+İLAÇ+İKAMULAŞTTIBBİ MEDİKAL ÖDEME:​​​​104.296.872,87

• KKTC ELEKTRİK KURUMU DAİRE TÜKETİMLERİ:​​​​6.727.390,56​

• KISA VADELİ FİNANS BORÇ ÖDEMESİ: ​​​​​31.000.000,00

• HALKA ARZ EDİLEN HAZİNE BONOSU ÖDEMESİ: ​​​​6.583.925,02

• KOOP. MERKEZ BANKASI BORÇ ÖDEMESİ: ​​​​​20.000.000,00

• SEÇİMLERDE GÖREVLİ KİŞİLERE YAPILAN ÖDEME: ​​​​2.412.857,63

• TOPRAK ÜRÜNLERİ + BRT EK MESAİ ÖDEMESİ: ​​​​103.964,59

• CORONA VİRÜS KAPSAMINDA ENGELLİ SOSYAL YARDIM MAAŞ DESTEĞİ: 2.451.017,90

• NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON FİRMASINA YAPILAN ÖDEME: ​​​3.320.964,85

• CORONA VİRÜS KAPSAMINDA GELİR KAYNAĞINI YİTİREN VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞEN KİŞİ VE AİLELERE YAPILAN YARDIM:​​​​​​​​​3.182.250,00

• CORONA VİRÜS İLE MÜCADELE PR. KAP. T.Ü.K 30 KRUŞLUK FİYAT FARKI KATKISI:​​2.232.237,00

• CORONA VIRUS KAPSAMINDA YEREL İŞ GÜCÜ İSTİHDAM DESTEĞİ FONUNA KATKI: ​​​​​​​​​​​​​28.025.010,39

• YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HASTA BAKIM BEDELİ (2019): ​​​3.041.430,56

• NAVLUN + ÇİĞ SÜT ÖDEMESİ: ​​​​ 10.572.773,80

• MART AYI BURS ÖDEMESİ:​​​​​​​​15.513.129,11

• TEMSİLCİLİK SAĞLIK HS+RAPID TEST KİTİ TEMİN:​​​​​6.416.720,00

• ARALIK AYI 2020 EK MESAİ ÖDEMESİ:​​​​​​9.475.879,58

• TAŞIMACILIK ÖDEMESİ:​​​​​​​​8.827.905,41

• İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ SAĞLIK HS AKTARILAN:​​​​​90.188,10

• TEMSİLCİLİK TURİZM OFİSİ GÖNDERİLEN:​​​​​​69.650,00

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04/06/2021 10:54