Maymun Çiçeği alarmı: Ülkeye Girişlerde Denetim Şart!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği (mpox) enfeksiyonunu uluslararası bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan etti. Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi, Kenya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ruanda ve Uganda gibi Afrika ülkelerinde görülen yeni varyant, bu kararın alınmasında etkili oldu. DSÖ, bu ülkelerde artan vakaların kıta dışına yayılma riski taşıdığını belirtti.

Maymun çiçeği, çiçek hastalığına benzer belirtiler gösterse de, genellikle daha hafif semptomlarla seyrediyor. Ancak hastalığın erişkinlerde %4-5, çocuklarda ise %10 ölüm oranına sahip olduğu bildirildi. 1 yaş altı bebekler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, egzama öyküsü bulunanlar ve hamileler ise daha yüksek risk grubunda yer alıyor.

Hastalık, ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı, lenf bezlerinde büyüme, üşüme ve döküntüler gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Döküntüler genellikle ateşin başlamasından 1-3 gün sonra yüzde görülmeye başlıyor ve ardından tüm vücuda yayılıyor. Bu döküntüler, önce düz ve kırmızı benekler olarak ortaya çıkıyor, ardından kabarcıklar ve püstüllere dönüşerek kabuklanıyor ve iyileşiyor.

Mpox virüsü, hayvanlardan insanlara, insandan insana temas ve kontamine yüzeyler aracılığıyla bulaşabiliyor. Yüksek bulaşıcılık riski taşıyan bu virüs, cinsel ilişki, yakın ten teması, konuşma veya nefes yoluyla yayılabiliyor. Bu nedenle enfekte kişiler ve hayvanlardan uzak durmak ve temas sonrası elleri yıkamak önemli korunma yöntemleri arasında yer alıyor.

Her ne kadar hastalık genellikle hafif seyretse de, ölüm dahil ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için hastaların izole edilmesi büyük önem taşıyor.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, Sağlık Bakanlığı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesini maymun çiçeği gündemiyle acilen toplaması ve bir yol haritası oluşturması gerektiğini vurguladı. Özellikle yeni eğitim dönemi öncesinde, mpox vakalarının görüldüğü ülkelerden gelecek kişi ve öğrencilerin olası enfeksiyonları açısından muayene edilmesi gerektiğini belirten Dalkan, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının gerekli kontrolleri ivedilikle organize edip uygulamaya başlamasının önemine dikkat çekti.