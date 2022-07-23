Maymun çiçeği aşılarının Pazartesi Güney Kıbrıs’a ulaşması bekleniyor

İlk aşıların, Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiği haber verildi.

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23/07/2022

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Maymun çiçeği aşılarının Pazartesi Güney Kıbrıs’a ulaşması bekleniyor

Maymun çiçeği virüsüyle ilgili ilk aşıların, Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiği haber verildi.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı'nın (KİPE) elde ettiği bilgilere dayanarak, Güney Kıbrıs’a 1400 doz aşı gelmesinin beklendiğini yazan Haravgi gazetesi, şu ana kadar Rum kesiminde herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadığına dikkat çekti.

Gazete, Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz Haziran ayından bu yana, olası bir vakanın yönetimiyle ilgili plan belirlediğini ekledi.

23/07/2022 13:07
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TAGS: Maymun çiçeği, aşı, GÜNEY KIBRIS,
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