Mayotte Adası'nda, Chido Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da, Chido Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 39'a çıktı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Mayotte Valiliği, Ada'da Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Mayotte Adası'nda Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükselirken, 124'ü ağır 4 bin 260 kişi yaralandı.

Chido Kasırgası sonrası Ada'da yaklaşık 15 bölgede 34 arama kurtarama operasyonu düzenlendi.

Öte yandan, Ada'daki hanelerin yüzde 35'inde elektrik hizmeti yeniden sağlanırken, içme suyuna erişim sıkıntısı devam ediyor.

İklim krizinden olumsuz etkilenen başlıca adalardan Hint Okyanusu'ndaki Mayotte'u, 14 Aralık'ta Chido Kasırgası vurmuştu. Saatteki hızı 220 kilometreyi aşan kasırga, ciddi hasara yol açmış, binalar ve derme çatma birçok ev yıkılmıştı.

Elektrik direklerinin devrildiği ve ağaçların köklerinden söküldüğü Ada'da, okul binaları, başkent Mamoudzou'daki hastane binası ve Mamoudzou Limanı da zarar gören yerler arasında bulunuyor.