Mayotte Adası'nda etkili olan Chido Kasırgası 2 can aldı

Fransa'nın sömürgesi Mayotte Adası'nda etkili olan Chido Kasırgası, ilk belirlemelere göre 2 kişinin ölümüne yol açtı.

Chido Kasırgası nedeniyle kırmızı alarmın devam ettiği Mayotte'da en az 2 kişi yaşamını yitirirken, yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyuyor.

Yeni atanan Fransa Başbakanı François Bayrou, Mayotte'daki kötü hava koşullarına ilişkin bakanlıklar arası kriz birimini harekete geçirdi.

Bayrou, kriz biriminin toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Mayotte'da aralarında valilik binası, hastane ve havalimanının da olduğu birçok kamu binasının ciddi hasar gördüğünü ifade etti.

Fransa'da düşen hükümetin Frankofoni ve Uluslararası İşbirliklerinden Sorumlu Devlet Bakanı Thani Mohamed Soilihi, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, Mayotte'daki ailesinden haber alamadığını kaydetti.

Soilihi, "Bu geçmişte karşılaştığımızdan 10 kat daha şiddetli, tarihi bir kasırga." diye konuştu.

Ada'da etkili olan Chido Kasırgası ve sağanak yağış nedeniyle farklı bölgelerde sel meydana gelirken, bazı evlerin çatısı uçmuştu.

Sokaktaki elektrik direkleri ile yerlerinden sökülen ağaçlar devrilmiş ve binalarda ciddi hasarlar oluşmuştu.

Ada'daki bazı okul binaları ve başkent Mamoudzou'daki hastane binası da zarar görmüştü.

Yetkililer, gecekondu ve derme çatma meskenlerin olduğu bölgelerde insanların yıkıntıların altında kalmış olmasından endişe ediyor.