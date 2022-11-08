Mayweather ünlü fenomenle ringe çıkacak

Eski boksör Floyd Mayweather, Youtube'da 11 milyon takipçisi olan fenomen Deji Olatunji ile gösteri maçına çıkacak.

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08/11/2022

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Mayweather ünlü fenomenle ringe çıkacak

ABD'li eski yıldız boksör Floyd Mayweather, İngiliz fenomen Deji Olatunji ile gösteri maçı yapacak.

Profesyonel boks kariyerinde çıktığı 50 müsabakayı da kazanan 45 yaşındaki Mayweather, Youtube kanalında 11 milyona yakın takipçisi bulunan 25 yaşındaki Olatunji ile karşılaşacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki maç, 13 Kasım'da Coca-Cola Arena'da düzenlenecek.

MCGREGOR'U YENİP BIRAKTI

Mayweather, 2017'de İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor'u yenerek profesyonel kariyerini noktaladı. Mayweather, İlki 2018 yılının aralık ayında olmak üzere 4 gösteri maçı yaparken, bu müsabakalardan skor tutulan iki karşılaşmayı teknik nakavtla kazandı.

Kariyerindeki tek profesyonel boks karşılaşmasında, kendisi gibi internet ünlüsü olan Fousey'yi teknik nakavtla yenen Olatunji ise ilk gösteri maçına çıkacak.

08/11/2022 13:01
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TAGS: Mayweather
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