Mazhar Alanson'un evlat acısı... Kızı hayatını kaybetti

74 yaşındaki Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi.

50 yaşındaki Eda Alanson'un ani bir rahatsızlık geçirmesi sebebiyle bir süredir Ankara'da özel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Eda Alanson babasının başrolünü Güven Kıraç'la paylaştığı 'Kirpi' adlı sinema filminde rol almıştı.

Eda Alanson'un annesi, Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson da 2021 yılında hayatını kaybetmişti.

'MUAF'I YAZMIŞTI

Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun çıkardığı AGU adlı albümde, metin yazarlığı yapan Eda Alanson'un imzası da yer almıştı. Albümün ilk şarkısı Muaf'ın sözlerini Eda Alanson yazmıştı.

Muaf'ın sözleri şöyle:

Zaman aktı akacak felan

Biz sallanıyoruz aman aman

Havada duman, hayattan muaf

Bu sene böyle kalsam ne tuhaf

Havada duman, hayattan muaf

Bu sene böyle kalsam ne tuhaf

Ne tuhaf

Ben aslında seviyorum dedim mi?

Demedim

Zaman aktı akacak felan

Biz sallanıyoruz aman aman

Havada duman, hayattan muaf

Bu sene böyle kalsam ne tuhaf

Ne tuhaf

Ne tuhaf

Ne tuhaf

Bırakalım artık

Ben mi yoksa sen mi daha delisin?

Sensiz olmaz artık

Bunu sen de bilirsin

Havada duman hayattan muaf

Bu sene böyle kalsam ne tuhaf

Ben aslında seviyorum dedim mi?

Demedim

Zaman aktı akacak felan

Biz sallanıyoruz aman aman

Havada duman hayattan muaf

Bu sene böyle kalsam ne tuhaf

Ne tuhaf

Ne tuhaf

Ne tuhaf