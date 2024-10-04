Mazhar Alanson'un evlat acısı... Kızı hayatını kaybetti
Şarkıcı Mazhar Alanson'un ilk evliliğinden olan kızı Eda Alanson (50) hayatını kaybetti.
04/10/2024
74 yaşındaki Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi.
50 yaşındaki Eda Alanson'un ani bir rahatsızlık geçirmesi sebebiyle bir süredir Ankara'da özel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.
Eda Alanson babasının başrolünü Güven Kıraç'la paylaştığı 'Kirpi' adlı sinema filminde rol almıştı.
Eda Alanson'un annesi, Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson da 2021 yılında hayatını kaybetmişti.
'MUAF'I YAZMIŞTI
Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun çıkardığı AGU adlı albümde, metin yazarlığı yapan Eda Alanson'un imzası da yer almıştı. Albümün ilk şarkısı Muaf'ın sözlerini Eda Alanson yazmıştı.
Muaf'ın sözleri şöyle:
Zaman aktı akacak felan
Biz sallanıyoruz aman aman
Havada duman, hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
Havada duman, hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
Ne tuhaf
Ben aslında seviyorum dedim mi?
Demedim
Zaman aktı akacak felan
Biz sallanıyoruz aman aman
Havada duman, hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
Ne tuhaf
Ne tuhaf
Ne tuhaf
Bırakalım artık
Ben mi yoksa sen mi daha delisin?
Sensiz olmaz artık
Bunu sen de bilirsin
Havada duman hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
Ben aslında seviyorum dedim mi?
Demedim
Zaman aktı akacak felan
Biz sallanıyoruz aman aman
Havada duman hayattan muaf
Bu sene böyle kalsam ne tuhaf
Ne tuhaf
Ne tuhaf
Ne tuhaf
04/10/2024 16:08