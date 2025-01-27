“Maziden Sohbetler” serisinin ilk konuğu Mehmet Ali Talat oldu

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27/01/2025

“Maziden Sohbetler” serisinin ilk konuğu Mehmet Ali Talat oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü’nün düzenlediği “Maziden Sohbetler” etkinlik serisinin ilk buluşması, geçtiğimiz gün Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirildi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikte CTP eski Genel Başkanı ve 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, gençlerle bir araya geldi.

“Geçmişten Bugüne CTP” başlıklı sohbette Talat, CTP’nin tarihsel süreçteki yerini aktardı, siyasetteki tecrübelerini, anılarını ve deneyimlerini paylaştı.

Gençlerin ilgi gösterdiği etkinlikte, geçmişin anıları ve deneyimleri güncel siyasi konularla harmanlanarak ele alındı.

Gençler, soruları ve görüşleriyle etkinliğe katkı sağlarken, CTP Gençlik Örgütü, bu tür etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

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TAGS: haber, kıbrıs, Mehmet Ali Talat
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