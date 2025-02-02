Mazlum Mercan Anı Ormanı için fidan dikimi yapıldı

Lefke bölgesine pek çok alanda hizmet veren merhum Mazlum Mercan’ın ismini yaşatma adına fidan dikimi yapıldı.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği Başkanı Tamer Dayıoğlu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Dernek ve Mazlum Mercan’ın yakınlarının aldığı “Mazlum Mercan adına anı ormanı kurma" kararı doğrultusunda fidan dikimini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dayıoğlu, anı ormanı kurma kararının, Mazlum Mercan’ın doğa sevgisi ve çevreye duyarlılığını yansıtmak amacıyla alındığını belirtti.

Mazlum Mercan’ın anısına oluşturulan ormanın, Mercan’ın yaptığı katkılar ve bıraktığı izleri hatırlatacağını belirten Dayıoğlu, “Bu orman, aynı zamanda çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Mazlum Mercan

Dayıoğlu, 2022 yılında vefat eden Mazlum Mercan’ın, Lefke’ye uzun yıllar öğretmen olarak hizmet verdiğini, Lefke Türk Spor Kulübünün şampiyonluk kazanan takımında yer aldığını, emeklilik sonrası Lefke Belediyesi Meclis üyeliği, Lefke Türk Spor Kulübü ve Lefke Kooperatifinde de görev yaptığını anlattı.

Dayıoğlu, “Mazlum Mercan, Lefke’de sadece bir öğretmen ve sporcu olarak değil, topluma yaptığı katkılarla da hatırlanacaktır. Lefke Belediyesi Meclis üyeliği sırasında, çevre ve kültürel değerlerin korunması için önemli projelere imza atmış ve Lefke’nin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunmuştur.” dedi.

Etkinlikte yakın arkadaşlarından Şükrü Hasan da yaptığı konuşmada, "Onun bizlere bıraktığı çevre ve orman sevgisini anlatarak, Mazlum Hoca'dan çok şeyler öğrendiğimizi ve sevgi ve saygının ön planda olduğu dostluğunu unutmayacağız" ifade etti.