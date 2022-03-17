Mazot satılmayan lüks yat Norveç'te mahsur kaldı: Rusya'ya kadar kürek çeksinler

Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında mazot satılmayan Rus oligarka ait The Ragnar adlı lüks yatın Norveç'ten ayrılamadığı duyuruldu. Yat personeli kendilerinin Rus olmadığını ve durumun haksızlık olduğunu belirtirken, Norveçli yakıt satıcılarının "Rusya'ya kadar kürek çeksinler" dediği öğrenildi.

NPR'nin haberine göre, eski KGB ajanı Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı yat, mazot alamadığı için Norveç'in liman kenti Narvik'te demirli bekliyor.

"YAT PERSONELİ RUS DEĞİL"

Yatın kaptanı Robert Lankester, Strzhalkovsky'nin Avrupa ya da İngiltere'nin yaptırım listesine alınmadığına ve yat personelinin de Rus olmadığına işaret ederek, "Bize karşı ayrımcılığı aşırı derecede insafsızca buluyoruz" dedi.

Lankester, yatın bir yıldır satılık olduğunu ve halihazırda da kiralık amaçlı kullanıldığını vurgulayarak, yatı Malta'ya götürmek istediğini kaydetti.

"RUSYA'YA KADAR KÜREK ÇEKSİNLER"

Ülke basınına yansıyan haberlerde ise Ukrayna'yı desteklediklerini söyleyen Norveçli mazot tedarikçileri, "Rusya'ya kadar kürek çeksinler" açıklamasını yaptı.

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17/03/2022 11:53