Mbappe istenmeyen adam oldu: Kapıyı kapattılar

Real Madrid yaz döneminde, PSG’den transferi etmek istediği santrfor için şu anda yeni bir hamle planlamıyor.

Mbappe'nin transfer döneminde bedelsiz şekilde Real Madrid’e imza atması bekleniyordu.

ESPN'in haberine göre; Real Madrid yaz döneminde, PSG’den transferi etmek istediği santrfor için şu anda yeni bir hamle planlamıyor.

Yıldız futbolcu Paris Saint-Germain ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayarak Parc des Princes'te kalmaya karar vermişti.

Geçtiğimiz günlerde Kylian Mbappe'nin PSG’den ayrılmak istediği yönünde iddaalar ortaya atılmış; fakat sportif direktör Luis Campos ‘’Her gün Mbappe ile birlikteyim. Ocak ayından beri öyle bir talebi olmadı bunlar söylenti.’’diyerek iddaaları yalanlamıştı.

Sözleşme döneminde ise Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de kalmaktan pişmanlık duyacağını dile getirmişti.

‘’Benden farklı şeyler bekleniyor’’

Kylian Mbappe geçtiğimiz haftalarda Avusturya-Fransa maçı sonrası yaptığı açıklamalarda memnun olmadığını ima eden sözler sarf etti.

Yıldız santrfor; "Milli takımda farklı bir oyun oynuyorum. Burada, kulüpte benden istenenden farklı şeyler bekleniyor." cümlelerini sarf etti.

Real Madrid’i transfer döneminde reddeden Kylian için şu anda Real Madrid hiçbir hamle düşünmüyor.

Kylian Mbappe, yıllık 125 milyon Dolar'lık kazancıyla en çok kazanan oyuncular arasında yer alıyor.

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14/10/2022 19:12