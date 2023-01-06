Mbappe, NBA'deki en iyi 5'ini açıkladı

Paris Saint Germain'in (PSG) süperstarı Kylian Mbappe, geçtiğimiz günlerde Brooklyn Nets- San Antonio Spurs maçını takip etmişti.

NBA'e olan hayranlkığı ile bilinen Fransız futbolcu, takım arkadaşı Achraf Hakimi ile birlikte Barclays Center'da bulunmuştu. Kevin Durant ile poz veren yıldız oyuncu, NBA'deki en iyi 5'ini açıkladı.

MBappe'nin en iyi 5'inde LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic ve Jayson Tatum'a yer verdi.

Mbappe'nin verdiği 5 ismin 4'ünün şu anda MVP yarışında yer alması, ne kadar sıkı bir takipçi olduğunu gösterdi..

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06/01/2023 10:10