Mbappe tarihe geçti!

Parc des Princes'te oynanan D Grubu karşılaşmasında Fransa, Kazakistan'ı gol yağmuruna tuttu. Son Dünya Kupası şampiyonu, rakibini 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Fransa'nın gollerini Kylian Mbappe (4), Karim Benzema (2), Adrien Rabiot ve Antoine Griezmann kaydetti.

Grupta 15 puana yükselen lider Fransa, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Kazakistan ise 3 puanda kaldı. Grupta Finlandiya 11 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Mbappe 32 dakikada hat-trick yaptı

Mücadeleye Kylian Mbappe, damga vurdu. Fransız yıldız, ilk 32 dakikada "hat-trick" yaptı. Fransa Milli Takımı'nda ilk kez "hat-trick" yapan Mbappe 36 yıl sonra ülkesi adına bir ilke imza attı. Mbappe, 1985'te Dominique Rocheteau'dan sonra Fransa adına "hat-trick" sevinci yaşayan ilk futbolcu oldu.

88. dakikada skoru ilan eden ve mücadeleyi 4 golle tamamlayan Kylian Mbappe, Fransa formasıyla 23 gole ulaştı. Böylece 22 yaşındaki Mbappe, bu gol sayısını yakalayan en genç Fransız futbolcu unvanının da sahibi oldu.

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14/11/2021 11:48