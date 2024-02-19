Mbappe'nin yeni adresini duyurdular: Her konuda anlaşma sağlandı

PSG ile yolları ayırması kesinleşen Kylian Mbappe'nin yeni adresi Real Madrid oluyor. Fransız golcünün, eflatun-beyazlılarla her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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19/02/2024

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Mbappe'nin yeni adresini duyurdular: Her konuda anlaşma sağlandı

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'in tüm ısrarına ve yüksek maaş teklifine rağmen Real Madrid'i tercih ettiği öne sürüldü.

REAL MADRID İLE HER KONUDA ANLAŞTI

Marca'da yer alan habere göre, Mbappe, Real Madrid ile her konuda anlaşmaya vardı. Fransız yıldız yaz transfer döneminde eflatun-beyazlılara resmi imzayı atacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAKLAR

Haberde Real Madrid'in, piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösterilen Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı da aktarıldı.

MBAPPE'NİN PSG KARNESİ

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain formasıyla şu ana kadar 291 maçta boy gösterdi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 244 gol ve 105 asistlik skor katkısı verdi.

19/02/2024 11:28
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs, Mbappe
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