Mc Donalds çalışanı müşteriyi darp etti!

ABD’nin hangi şehrinde çekildiği bilinmeyen bir videoda fast food zinciri McDonald’s'ta yaşanan şiddet olayı sosyal medyayı dehşete düşürdü. Mekanda çalışan kadınlardan birkaçı, kadın müşteriyi acımasızca döverken görüntülendi

ABD’de herkesi şoke edecek bir olay yaşandı. Restorana yemek yemek için gelen genç bir kadın mekanda çalışan başka kadınlar tarafından darp edildi. Şiddet dolu anlar restoranda bulunan diğer müşteriler tarafından cep telefonlarına kaydedilerek sosyal medyaya yükledi.