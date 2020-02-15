Mcculloch kurtarılamadı

Akdeniz’de bugün saat 11:45 sıralarında, 36. parselde doğal gaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinde çalışan İngiliz uyruklu Christopher Ross MCCULLOCH (E-53)’un aniden rahatsızlanması üzerine Türkiye’den havalanan bir helikopter yardımı ile gemiden alınarak Ercan Havalimanı’na getirildi.

Christopher Ross MCCULLOCH yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

15/02/2020 17:57