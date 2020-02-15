Mcculloch kurtarılamadı
Barbaros Hayreddin Paşa gemisinde çalışan MCCULLOCH aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
15/02/2020
HK
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Akdeniz’de bugün saat 11:45 sıralarında, 36. parselde doğal gaz arama çalışmaları yapan Barbaros Hayrettin Paşa sismografik araştırma gemisinde çalışan İngiliz uyruklu Christopher Ross MCCULLOCH (E-53)’un aniden rahatsızlanması üzerine Türkiye’den havalanan bir helikopter yardımı ile gemiden alınarak Ercan Havalimanı’na getirildi.
Christopher Ross MCCULLOCH yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.