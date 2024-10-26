McDonald's hamburgerlerinde salgın krizi: Bir kişi öldü, 75 kişi hasta

ABD'de McDonald's burgerleri, E. Coli bakterisi nedeniyle birçok kişiyi hasta etti. 13 eyalete yayılan salgında E.Coli bakterisi nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, hastalanan kişi sayısının ise 75'e çıktığı açıklandı.

13 EYALET ALARMDA

ABD'de uluslararası hamburger zinciri McDonald's'ın adının karıştığı bir gıda skandalında bilanço artıyor.

McDonald's'ın “Quarter Pounder” hamburgerlerinde tespit edilen E.coli bakterisiyle bağlantılı vaka sayısının 49'dan 75'e yükseldiği, 22'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bakteriye Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Wisconsin, Washington ve Michigan olmak üzere 13 eyalette rastlandığı ifade edildi.

BELİRTİLER NELER?

Vakalara neden olan gıda maddesinin henüz kesin olarak tespit edilmediği ifade edilen açıklamada, uzmanların kıyılmış soğan ve dana köftesinden şüphelendiği aktarılmıştı.

Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3-4 gün sonra başladığını ve çoğu kişinin bir hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer, 38,8 derece üzeri yüksek ateş, üç günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyarmıştı.

HASTALIĞA NEDEN OLABİLİYOR

Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin “Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)” gibi bazı alt türleri yaşamı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor.

En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

McDonald's, yaptığı açıklamada, dilimlenmiş soğanların tek bir tedarikçi tarafından sağlandığını ve belirli dağıtım merkezlerine gönderildiğini bildirdi.

Şirket, bu ürünün tedarikten çekildiğini ve bazı eyaletlerde sandviçin menüden geçici olarak kaldırıldığını duyurdu.

"Gıda güvenliğini son derece ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer veren McDonald's, bu kararın doğru bir adım olduğunu vurguladı.