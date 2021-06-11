McDonald’s’ın patateslerini Bill Gates yetiştiriyor

Tarım arazileri zengini olduğu bilinen Microsoft’un kurucusu Bill Gates, tarlalarında McDonald's için patates yetiştiriyor.

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11/06/2021

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McDonald’s’ın patateslerini Bill Gates yetiştiriyor

NBC'nin haberine göre patateslerin Washington eyaletinde uzaydan görülebilecek kadar geniş alanlarda yetiştirildiği belirtildi.

Bloomberg’in tahminlerine göre 144 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin dördüncü insanı olan Bill Gates Amerika'da 18 eyalette toplam 269 bin dönümlük tarım arazisine sahip.

Bill ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliğin ardından boşanma kararı aldıktan sonra arazi mülkiyeti yakından incelemeye alındı. Arazilerin nasıl paylaşılacağı hala netlik kazanmadı.

11/06/2021 09:29
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TAGS: McDonald’s, Bill Gates
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