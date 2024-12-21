McKenzi sahilindeki Kıbrıs Türk malları…

Larnaka’nın Mckenzy sahilindeki Kıbrıs Türk mallarını kullanan Rumların, -Kıbrıs sorunu çözüldüğünde malların Kıbrıslı Türk sahiplerine ödenecek meblağın saklanması için kurulduğu iddia edilen- “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Fonu’na aktarılması gereken kira bedelini yıllardır ödemediği bildirildi.

Fileleftheros, “McKenzy Sahilinde Sıfırdan Yılda 1 Milyon Euro’ya” başlıklı haberinde, İçişleri Bakanlığı’nın “Eylem Planı” çerçevesinde sahildeki 14 restoran ve eğlence merkezini işletmeye “hak sahibi olanların” 6’sı ile sözleşme yapılarak yaklaşık 500 bin euro kira geliri elde edildiğini yazdı.

“Kıbrıs Türk Malları Fonu” verilerine dayandırılan habere göre İçişleri Bakanlığı müzakereleri sürdürdüğü 4 “hak sahibi” ile daha bu yılın sonuna kadar sözleşme imzalamayı planlıyor, geriye kalan 4 “hak sahibi” ise avukatları ile istişare etmek için bakanlıktan süre istedi. Bu imzalar atıldığında “Vasilik” fonuna yılda 1 milyon euro girecek.

Gazete, Kıbrıslı Türklere ait olan McKenzy sahilindeki binalar için ilk kez 1976’da “Kıbrıs Türk Mallarını İdare Komitesi” ile Rum “göçmenler” arasında kira sözleşmesi yapıldığını, 1986’da 17 emlağın projelendirildiğini ve ertesi yıl, Kredi Komitesi Fonu kredisi ile 14 kafe-restoran inşa edildiğini yazdı.

1987’de Larnaka Belediyesi ve 14 “kiracı” ile 33 yıllık (10 yıl uzatma hakkı ile) kira sözleşmesi imzalandığını belirten gazete 2008-2012 döneminde önceki sözleşmelerin gözden geçirmesi için ilk başarısız girişimde bulunulduğunu kaydetti. Gazete 2012’de “Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin” McKenzy’yi “iyileştirme ve bütün bölgeyi Larnaka Belediyesi’ne kiralama” kararı aldığını, devren kiralamayı da Belediye’nin üstlendiğini belirtti. Haberde 2022’de bölgeyle ilgili Rum Başsavcılığından iki görüş alınan Eylem Planı’nın uygulamaya sokulduğu kaydedildi.