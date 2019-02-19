Mckenzy binasının yıkımı ertelendi

Larnaka’daki “Mckenzy” binasının yıkımının, İdare Mahkemesi’nin kararıyla 24 Şubat’a kadar ertelendiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, binanın yöneticilerinin, avukatları aracılığıyla İdare Mahkemesine başvurduklarını, mahkemenin ise “Larnaka Belediyesi’nin 14 Şubat 2019 tarihinde Mckenzy binası ve tüm tesisleri ve/veya yerleşkelerinin yıkım iznini Kıbrıs Türk malları Vasisi olarak İçişleri Bakanına verdiği kararın geçerliliği ve/veya uygulanmasının 24 Şubat tarihine kadar ertelenmesine emrettiğini” iletti.

Mahkemenin Larnaka Belediyesi ile İçişleri Bakanlığı’nı 25 Şubat’ta huzuruna çağırdığını kaydeden gazete, mahkemenin Larnaka Belediyesi ile İçişleri Bakanlığını, çıkarılan yıkım izninin neden hayata geçirilmesi gerektiğini izah etmeye çağırdığını belirtti.

Binanın yöneticilerinin avukatı olan Hristakis Hristaki’nin, binanın yıkımla ilgili kararnamenin uygulanmaması gerektiğini belirttiği ifade edilen haberde, Hristaki’nin, mevzuatın, yıkım izni çıkarılmasına ilişkin kararın başka birine değil, mülk sahiplerine yönelik olmasını öngördüğünü, öte yandan mahkemenin Rum İçişleri Bakanının bahse konu taşınmazın yasal vasisi olmadığına hükmettiğine de işaret etti.

Mahkemenin vereceği kararın,