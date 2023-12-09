MDP, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

MDP Genel Sekreteri Cemre Seziner yayımladığı bildiride, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 10 Aralık 1948'de kabulünün 75. yıl dönümü olduğunu kaydetti.

Dünyadaki birçok devletin özellikle 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı tahribatlar ve bıraktığı derin izlerin, bu ülkeleri insan odaklı yeni arayışlara itme zaruriyetini ortaya çıkardığını, bu çerçevede o ülkelerde yaşayan bireylere çeşitli hak ve özgürlükler tanıma yoluna gittiklerini ve bu hakları 10 Aralık 1948 tarihli bildiri ile yasal güvence altına aldıklarını ifade eden Seziner, şöyle devam etti:

“KKTC Anayasası'nda eşitlik konulu madde 8’de görüleceği üzere, herkes, hiçbir ayırım gözetmeksizin, anayasa ve yasalar önünde eşittir, hiçbir kişi, aile ve zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz ilkesi maalesef ülkeyi yöneten hükümetler tarafında doğru, dürüst uygulanamamıştır.

Devlet organları ve yönetim makamları bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun hareket ve ayrıcalık yapmamak zorundadır, ibareleri ne yazık ki anayasamızda yazdığı şekliyle kağıt üstünde kaldığı görülmektedir.

Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak biz, KKTC Anayasasının 8. maddesinde belirtilmiş olduğu tüm kurallara harfiyen uyup, uygulayacağız.”