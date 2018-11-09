MDP, 10 Kasım nedeniyle lokma dağıttı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Mustafa Kemal Atatürk'ün 80’inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne camilerinde cuma namazı çıkışında lokma dağıttı.

Parti genel merkezinden yapılan açıklamada, “Türkçü ve Atatürkçü yapıdaki MDP Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye ve fikirlerinin takipçisi olmaya edecek” denildi.

Atatürk'ü yılda bir gün değil, her gün özlem ve saygıyla andıklarının belirten MDP, bugün okunan cuma hutbelerinde Atatürk'e değinilmediğini savunarak, bunu eleştirdi.