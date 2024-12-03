MDP 3 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Mor Cepken Kadın Hareketi Başkanı Serpil Tekin, 3 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, engellilerin sorunlarına işaret etti.

Tekin, Engelli İstihdam Yasası’nın uygulanması, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin eksiklikleri gibi sorunların engellileri mağdur ettiğini belirtti.

Tekin mesajında, engellilerin sorunlarının bir hafta değil her zaman hatırlanması ve sorunlara çözüm üretilmesi çağrısında buldu.