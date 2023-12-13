MDP Benter’i eleştirdi

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13/12/2023

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MDP Benter’i eleştirdi


Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Genel Müdürü İbrahim Benter’i eleştirdi.

Büsküvütçü yazılı açıklamasında, bütçe konusunda eleştirdiği EVKAF Genel Müdürü Benter yanında EVKAF’a ayrılan bütçeyi de eleştirdi ve “EVKAF’ın gelişimi için bir çalışma yapılmadığını, vakıf mallarının torpilli kişilere peşkeş çekildiğini” ileri sürdü.

EVKAF’ın organizasyon ve tanıtım harcamalarının da incelemeye alınmasını isteyen Benter, Vakıflar İdaresi konusunda hükümeti de eleştirdi, EVKAF’a sahip çıkılmadığını savundu.

13/12/2023 12:36
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TAGS: haber, kıbrıs
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