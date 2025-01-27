MDP: “Denktaş’ı rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın doğumunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MDP Lefkoşa İçe Sekreteri Mehmet Erol Muvali mesajında, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine damga vuran ömrünü halkına adayan sadece Türk halkı için değil Türk dünyası için de önemli bir lider olan Rauf Raif Denktaş’ı rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.