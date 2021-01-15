MDP: Dr. Küçük Helen adası olmaması için taşın altına gövdesini koyan büyük bir devlet adamıdır

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, “Dr. Fazıl Küçük, başlattığı hareket ile; Türk tapusuyla

mühürlenmiş olan Kıbrıs adasının, Helen adası olmaması için taşın altına gövdesini koyan büyük bir devlet adamıdır” dedi.

Dr. Fazıl Küçük’ün 37’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Büsküvütçü," ‘Türk’üm ve hiçbir zaman Türklüğün ayaklar altında çiğnenmesine

tahammül edemem’ diyerek, tarihe altın harflerle adını yazdırmayı

başaran özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün arkadaşlarıyla

verdiği mücadele nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir.

Büyük mücadeleler sonrasında kurulan devletimizin kalkınması ve

ileriye götürülmesi için ant içtik.” İfadelerini kullandı.

Büsküvütçü, özgürlük mücadelesi lideri Dr Fazıl Küçük’ü saygı sevgi ve

rahmetle andıklarını kaydetti.

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15/01/2021 11:54