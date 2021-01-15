MDP: Dr. Küçük Helen adası olmaması için taşın altına gövdesini koyan büyük bir devlet adamıdır

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15/01/2021

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MDP: Dr. Küçük Helen adası olmaması için taşın altına gövdesini koyan büyük bir devlet adamıdır

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, “Dr. Fazıl Küçük, başlattığı hareket ile; Türk tapusuyla
mühürlenmiş olan Kıbrıs adasının, Helen adası olmaması için taşın altına  gövdesini koyan büyük bir devlet adamıdır” dedi. 

Dr. Fazıl Küçük’ün 37’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Büsküvütçü," ‘Türk’üm ve hiçbir zaman Türklüğün ayaklar altında çiğnenmesine
tahammül edemem’ diyerek, tarihe altın harflerle adını yazdırmayı
başaran özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün arkadaşlarıyla
verdiği mücadele nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir.
Büyük mücadeleler sonrasında kurulan devletimizin kalkınması ve
ileriye götürülmesi için ant içtik.” İfadelerini kullandı.

Büsküvütçü, özgürlük mücadelesi lideri Dr Fazıl Küçük’ü saygı sevgi ve
rahmetle andıklarını kaydetti.

15/01/2021 11:54
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TAGS: MDP, Dr. Küçük
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