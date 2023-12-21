Seziner: Şehitleri bir değil, her gün anmalıyız

Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Cemre Seziner, 21-25 Aralık Şehitleri anma haftası dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Seziner mesajında şu ifadeleri kullandı:

“21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıslı Rumlar’ın adayı Helenleştirmek ve Türk varlığını temizlemek için kurdukları EOKA örgütü vasıtası ile ırkçı ve faşist emellerine ulaşmak hedefiyle harekete geçtikleri ve dünya tarihine kara bir leke olarak yazılan kalkışmanın 60. Yıldönümündeyiz.



1960 yılında kurulan ve Kıbrıslı Türkler’in kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden silah zoruyla dışlanan Kıbrıs Türkleri’nin adadan da silinmesi için saldırarak veya göçe zorlayarak hedefine ulaşmaya çalışan Rumlar, 1963 yılı 21 Aralık’ta tarihe Kanlı Noel olarak da geçen taarruzu gerçekleştirmişlerdir.



Aziz şehitlerimizin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canlarını feda ederek gösterdikleri özveri ve azim, bugünlere ulaşmamızın başlıca dayanağı olmuştur.

Onların vatan ve millet sevgisi,kırılmaz cesaretleri ve yılmaz kararlılıkları olmasaydı bugünlere gelinemeyeceğinin bilinci içerisindeyiz.



Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak şehitlerimizi yalnızca 21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler haftasında değil, yılın her günü ve saatinde unutulmadıkları için egemenliğe, bağımsızlığa ve bugünkü aydınlık günlere kavuşulduğunun Bilinci içerisindeyiz.



Bu duygu ve düşüncelerle başta 21 Aralık 1963 yılında şehit düşenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.

Ruhları şad olsun.”