MDP Girne İlçe Başkanlığı Binası Açıldı

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04/10/2021

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MDP Girne İlçe Başkanlığı Binası Açıldı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Girne İlçe Başkanlığı binası açıldı.

Milliyetçi Demokrasi Partisi Girne ilçe Başkanı Kaan Hakan Özbay yaptığı yazılı açıklamada, Milliyetçi Demokrasi Partisi Girne İlçe Başkanlığı binasının gönül verenlerin buluşacakları, heyecanlarını ve fikirlerini paylaşacakları bir yer olacağını, bu itibarla siyasi hareketlerine çok önemli yararlar sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Genel Başkan Buray Büsküvütçü’ye, yönetim kuruluna ve emeği geçenlere şükranlarını sunan Özbay, tesisle beraber, bu yöredeki kucaklaşmanın, partiye olan yönelişi daha da artıracağını düşündüğünü belirtti.

04/10/2021 13:34
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TAGS: MDP, haber, Girne İlçe Başkanlığı
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