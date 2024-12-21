MDP, Girne’de “Yeni Yıl Pazarı” etkinliğine katıldı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Girne’de düzenlenen “Yeni Yıl Pazarı” etkinliğine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, Genel Başkan Buray Büsküvütçü, Girne İlçe Başkanı Kaan Özbay, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şahabettin Türkmen, Girne İlçe Teşkilatı ve Genel Merkez yöneticileri de katıldı.

Parti heyetinin vatandaşlarla sohbetler gerçekleştirerek hem yeni yıl dileklerini ilettiği hem de MDP’nin vizyon ve hedefleri hakkında bilgiler verdiğinin belirtildiği açıklamada, Genel Başkan’ın standları gezerek vatandaşlarla bir araya geldiği kaydedildi.

Girne İlçe Teşkilatı’nın bu tür organizasyonlarda daha fazla yer alarak halka dokunan çalışmalara öncelik vereceklerinin vurgulandığı açıklamada, “Milliyetçi Demokrasi Partisi yetkilileri, kurulan standları tek tek gezerek Kanser Hastalarına Yardım Derneği standı ve diğer dernek standlarını gezip alışveriş yaptı. Dernek yetkilileri ile birebir görüşen parti yetkilileri her zaman her koşulda derneklerin yanlarında olduklarını belirtti.” denildi.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, parti olarak halkla iç içe olmaya devam edeceklerini belirterek, “Yeni yılın ülkemize barış, refah ve birliktelik getirmesini temenni ediyoruz. Halkımızın sorunlarını dinlemek ve çözümler üretmek için her zaman yanlarındayız.” ifadelerini kullandı.