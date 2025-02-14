MDP: “Güney Kıbrıs’taki Müslümanlar cenaze işlemlerinde sorun yaşıyor”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Güney Kıbrıs’ta Müslümanların cenaze işlemlerinde, özellikle kefen bezine ulaşmada sorun yaşadığını belirterek, yetkililere bu konuda acil çözüm üretme çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan MDP Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, bugün Larnaka’daki Hala Sultan Camii yetkililerine kefen bezlerini teslim ederek geçici bir çözüm sağladıklarını belirtti.

“Bu sorun uzun süredir devam ediyor ve yetkililerin artık kalıcı bir çözüm üretmesi gerekiyor. Dinî vecibelerini yerine getirmekte zorlanan Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur” diyen Coşkun, başta Din İşleri Dairesi olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve diğer yetkili devlet kurumlarının bu meseleye duyarsız kalmaması gerektiğini söyledi.