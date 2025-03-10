MDP heyeti Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nin asli görevine uygun hale getirilmesi, eksikliklerin hızla giderilerek, yaşlıların insanca koşullarda yaşam sürmesini sağlamak adına yetkilileri göreve çağırdı.

Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, bugün Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ettiklerini belirterek, karşılaştıkları manzaranın kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

Merkezdeki eksikliklerin ve yetersiz koşulların rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireyler için büyük bir sorun teşkil ettiğini ifade eden Büsküvütçü, Sağlık Bakanlığı’nın rehabilitasyon merkezine yeterli ilgiyi göstermediğini ileri sürdü.

Büsküvütçü, merkezden sağlık hizmeti alan bireylerin insanca koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için acil bir eylem planı oluşturulması gerektiğini kaydetti.