MDP heyeti Gazimağusa Kaymakamı ve Gazimağusa Belediye Başkanını ziyaret etti

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Gazimağusa İlçe Başkanı Ufuk Yakın ve merkez heyeti, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde, Gazimağusa için yapılan işler konuşuldu, özverili çalışmalar için yetkililere teşekkür edildi.

Ayrıca, MDP Gazimağusa İlçe Başkanı Ufuk Yakın, Belediye’nin Köpek Barınağı’na bir ton köpek maması bağışladı.