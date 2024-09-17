MDP hükümeti eleştirdi: “Üç ayda yapmadıklarını bir haftada mı yapacaklar?”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, eğitim-öğretim yılının açılışının bir hafta ertelenmesini eleştirerek, “Üç ayda yapmadıklarını bir haftada mı yapacaklar? Buna inanmamızı mı bekliyorlar?” diye sordu.

Yazılı açıklamasında hükümeti ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştiren Sencer, üç-beş oy ve ucuz siyaset uğruna eğitimin göz ardı edildiğini savunarak, açılmaya hazır okulların neden açılmadığını sordu.

Sunalp Derviş Sencer, halkın gelecek genel seçimde vereceği oylarla bu düzeni değiştireceğine de inanç belirtti.