MDP, Hükümeti Göreve Çağırdı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), ülkedeki ekonomik sıkıntılara işaret ederek, hükümeti göreve çağırdı.

MDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ortak yazılı açıklamasında, asgari ücretin ivedilikle tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ortak, bunu yaparken de enflasyonun azaldığı ve alım gücünün artırıldığı bir ortam oluşturulması gerektiğini ifade ederek, vatandaşın maaşını artırırken, vergi yükü ve hayat pahalılığının da azaltılmasının önemine işaret etti.

Ekonomik kriz ve mevcut pandemi koşullarında geçim seviyesinin her geçen gün düştüğünü ifade eden Ortak, hükümeti, “kayıt dışı ekonomiyi asgari seviyeye çekecek tedbirler alarak, vergi oranlarını düşürerek kayıt içine girmeye teşvik etmek, kaynağı izah edilemeyen harcama ve tasarrufları tespit ederek vergilendirmek, işçilik üzerindeki vergi ve primleri azaltarak kayıtlı işçi sayısını artırmak ve asgari ücreti insan onuruna yakışacak bir düzeye çıkarmaya” çağırdı.

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25/01/2021 12:16