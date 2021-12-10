MDP ile DP seçim ittifakı kararı aldı

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10/12/2021

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MDP ile DP seçim ittifakı kararı aldı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ile Demokrat Parti’nin (DP) 23 Ocak 2022’de yapılacak erken genel seçimde ittifak kararı aldığı açıklandı.

MDP’den yapılan açıklamada, MDP adaylarını DP listelerinden aday gösterileceği bildirildi.

Her iki partinin de siyasi hayatına devam edeceği kaydedilen açıklamaya göre, MDP Genel Başkanı ile Genel Sekreteri’nin aday olmayacağı da belirtildi.

Pazar günü ise aday sıralamalarının belirlenmesi için kura çekimi yapılacağı kaydedildi.

10/12/2021 20:03
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TAGS: MDP ile DP seçim ittifakı kararı aldı, haberkibris,
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