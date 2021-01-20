MDP KTOEÖS’ü Eleştirdi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), uzaktan eğitim konusunda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) eleştirdi.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yazılı açıklamasında, ülkedeki özel okulların, yöneticilerinin isteğiyle uzaktan eğitime başladığını kaydetti. Bunun üzerine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın herhangi bir yazılı ya da sözlü bildiriminin bulunmamasına karşın KTOEÖS Başkanı’nın “Öğretmenlerimiz on-line eğitim için hazırdır” başlığı altında bildiri yayımladığını ifade eden Büsküvütçü, sendika başkanını, “halka, sendikalı öğretmenlerin fedakârca işlerinin başında olduğu yalanını yutturmaya çalışmakla” suçladı.

Öğretmenleri de eleştiren Büsküvütçü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bu süreci yönetemediğini savundu, bakanlığı ciddi kararlar almaya ve aldığı bu kararların takipçisi olmaya çağırdı.

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20/01/2021 10:16