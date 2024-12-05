MDP Lefkoşa İlçe Başkanı Coşkun: “Kıb-Tek’e borcu olan iş adamlarından tahsilat yapılmalı”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, Kıb-Tek’e borcu olan iş adamlarından tahsilat yapılması gerektiğini vurguladı.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, aralık ayına ait elektrik faturalarının orta halli ailelerin “ocağına incir ağacı diktiğini” kaydederek, hükümetin enflasyondan etkilenen halk için alternatif yol haritaları çıkarması gerektiğini belirtti.

Kıb-Tek’e borcu olan iş adamlarından tahsilat yapılması gerektiğini vurgulayan Coşkun, “Emrullah Turanlı’nın hesabı halka mı kesiliyor?” diye sordu.