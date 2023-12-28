MDP, Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçesi, yurt dışından gelerek, ülkede bulunan oteller ve eğlence mekanlarında yılbaşı akşamı sahne alacak sanatçıların kazanacakları ücretlerden vergi alınıp, alınmadığını sordu.

Maliye Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasında, “Eyy Maliye Vergini Alıyor Musun?, “Bir Gecelik Vergiden 2 Okul”, “Bir Günde Milyonlar Kazanıyorlar” yazılı dövizler açıldı.

-Coşkun

MDP Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun yaptığı açıklamada, her yıl yeni yıl arifesinde gündeme getirilen ancak yılbaşı geçer, geçmez unutulan konuyu halkın ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bilgisine getirerek, 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası tahtında sorularına yanıt beklediklerini söyledi.

“Ülkemiz otelleri ve çeşitli eğlence mekânlarında yılbaşı akşamı sahne alacak sanatçıların kazanacakları ücretlerden herhangi bir vergi alınıyor mu? Alınıyorsa, gerçek kazançları üzerinden mi alınıyor?” sorularını soran Coşkun, sanatçılara refakat edecek sahne elemanlarının sigortalanıp, sigortalanmadığını da bilmek istediklerini kaydetti.

Ülkeye gelen yabancı sanatçılara verilecek ücretlerin son derece yüksek olduğunu ifade eden Coşkun, bu kişilerin bir nevi ticaret yaptığını ve para kazandığını belirtti. Coşkun, bu ticaretten bugüne kadar vergi alınmamışsa ülke ekonomisinin zarara uğratıldığını söyledi.

Gerçek kazanç üzerinden vergi veya fon olarak Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılmasını talep eden Coşkun, oluşacak gelirle yerli sanatçıların desteklenmesi gerektiğini belirtti. Hüseyin Mert Coşkun, “hükümetin, ülke sanatçılarına ambargo uyguladığını” savundu.

Yılbaşı gecesi için yurt dışından gelecek sanatçıların sahne alacakları oteller ve alacakları ücretlerle ilgili bilgileri de paylaşan Coşkun, alınacak vergilerle okulların, hastanelerin eksikliklerinin giderilebileceğini ifade ederek, devletin bu ticaretten vergisini alması talebini yineledi.