MDP: Meclis’te nisap oluşmaması halkın emanetine ihanet

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Cumhuriyet Meclisi’nde nisap sağlanamamasının, halkın vekaletini alan vekillerin vekaleti yerine getirememesi ve halkın emanetine ihaneti olduğunu savundu.

MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer yaptığı yazılı açıklamada, meselenin nisap değil “ahlak” olduğunu vurgulayarak, “Nisap oluşmaması, bu kişilerin vekâletlerini yerine getirmemesinden, kendilerine verilen emanete ihanetten başka hiçbir şey değildir. Emanete ihanet de ahlâksızlıktır” ifadelerini kullandı.

Kimsenin vekillere “benim paramı al, istediğin gibi harca; fakat sana verdiğim görevi, benim adıma ve benim menfaatlerim doğrultusunda çalışma görevini, yerine getirme” demediğini kaydeden Sencer, vekillerin halkın meclisine gidip aslî görevlerini yerine getirmedikleri gibi bu görevi sırf kendi siyasî menfaatleri için şuurlu olarak ihmal ettiklerini ileri sürdü.

Vekillerin, göreve başlarken, Anayasa’nın 82’nci maddesine uygun olarak “halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma” sözlerini ihtiva eden bir yeminde bulunduklarını hatırlatan Sencer Bunlar görev yerleri olan Meclis’e gitmeden mi çalışıyorlar?” dedi.

Sencer, Meclis’e iştirak eden vekilleri tenzih ettiğini de sözlerine ekledi.

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13/10/2021 11:42