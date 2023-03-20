MDP, Milli Eğitim Bakanı’nı eleştirdi

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, “Osman Örek Meslek Lisesi’ne bağışladıkları bilgisayar laboratuvarının bağış yazısının indirilmesini veya bilgisayarların iade edilmesini istediği” iddiasıyla eleştirdi.

MDP’den yapılan açıklamada, MDP tarafından okula yapılan bağış sonrası Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun, “bilgisayar laboratuvarının girişinde yazılı olan yazının indirilmesini ve gerekirse bilgisayarların bağışçıya iade edilmesini söylediği” savunularak, “partinin yaptığı bağışın siyasi amaç uğruna gölgelenmeye çalışıldığı” öne sürüldü.

Türk milliyetçilerinin isimlerini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğini belirten MDP, siyasetin, eğitimin önünde tutulmaması gerektiğini ifade etti.

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20/03/2023 18:08